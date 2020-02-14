8 лютого керуючий Тернопільською єпархією УПЦ МП митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій освятив новозбудований храм церкви Московського патріархату у селі Онишківці Шумського району.

Про це повідомляє сайт єпархії.

У співслужінні місцевого духовенства владика Сергій звершив молебень, чин заснування храму, освячення дзвонів та накупольних хрестів новозведеної церкви, гроші на будівництво якої збирали у Росії.

Ще на початку 2019 року більшість мешканців села Онишківці вирішили покинути УПЦ МП та перейти до Православної Церкви України. Відтак, згодом місцеві послідовники Московського патріархату взялись будувати собі нове місце для богослужінь. Завдяки коштам, зібраним у Росії, завершити почате вдалось у вкрай стислі терміни.

Ще наприкінці жовтня минулого року парафіянка Лідія Вишневська хвалилась у соціальних мережах отриманим дозволом від благочинного Серпухівського церковного округу Московської єпархії РПЦ на збір коштів на парафіях округу, а вже на початку лютого року теперішнього у Онишківцях вдалось завершити основну частину будівництва храму УПЦ МП.

Онишківці – не перше село на Тернопільщині де росіяни допомагають фінансувати побудову церкви Московського патріархату. Раніше «За Збручем» повідомляв про збір священиком УПЦ МП через російський фонд «Начінаніє» коштів на храм у Коханівці, що на Збаражчині. Втім, така щедрість східних сусідів доволі оманлива. В умовах війни Росія спонсорує не так багато речей в Україні – промосковських сепаратистів на Сході нашої держави та будівництво храмів УПЦ МП на Заході.