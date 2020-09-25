Сучасна система відеоспостереження, яку встановлено у Тернополі, може розпізнавати обличчя та номерні знаки, вид, марку, колір транспортного засобу.

Однією з локацій, де працює дана система – є територія залізничного вокзалу, завдяки чому вдалося зафіксувати четверо осіб, які перебували у розшуку.

Загалом в межах Тернополя функціонує 635 відеокамер, інформація з яких опрацьовується уповноваженими працівниками Тернопільської міської ради, Тернопільського відділу поліції та ГУНП в Тернопільській області.