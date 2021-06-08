Більше 75 тисяч гривень вдалося зібрати для створення галереї сучасного мистецтва «Na пошті» у Тернополі.

Збір грошей тривав у квітні-травні на «Спільнокошті». Автори проекту прагнули досягти суми у розмірі 125 тисяч. За відведений час вдалося отримати 61% від неї. Але цього вистачило для того, щоб отримати підтримку від Міжнародного фонду «Відродження». Тепер завдяки програмі «Культура. Спільнота» зібрані кошти на діяльність галереї подвоять.

– Зараз ми у процесі підписання угод та активно готуємо подієву програму, – каже Марічка Юрчак, керівниця проекту. – Ми щиро дякуємо за довіру доброчинцям, які поклалися на наш досвід та репутацію в культурній сфері. З однієї сторони – це дійсно безпрецедентне явище в мистецькій історії Тернополя, з іншої – насправді очікували ширшого резонансу серед містян. Все-таки, ми віримо, що у нашому місті є значно більше поціновувачів сучасного мистецтва й тих, хто готовий інвестувати у культурний розвиток нашої країни.

Всього власними коштами на створення галереї поділилися 165 доброчинців, які акумулювали 76 137 гривень. Левову частку суми – 20 000 гривень – передала тернопільська ІТ-компанія «Crowdin». Інші внески становили від 50 до 2500 гривень. За них можна було обрати подарунки – листівки і набори пряників із копіями знаменитих картин від «Пряникарні», розмальовки, книги чи навіть ночівлю у галереї. А старшокласники ТНВК «Школа-ліцей №6 імені Назарія Яремчука» організували благочинний ярмарок і виручені кошти передали для нової галереї.

Для тих, хто хотів би ще підтримати галерею, запустили лінк, за яким долучитися до доброї справи можна у будь-який час і на будь-яку комфортну суму: https://secure.wayforpay.com/payment/naposhti.

Нова галерея «Nа пошті» є частиною креативного кластеру й діятиме у цокольному приміщенні колишньої центральної пошти на вулиці Чорновола, 4. Зараз там завершують ремонт, який автори проекту роблять своїми руками і силами партнерів. Зібрані кошти підуть на організацію виставок: транспортування творів мистецтва, освітлення, організацію презентацій та зустрічей із художниками.