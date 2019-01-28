Завдяки державній підтримці на Тернопільщині створили 17 інклюзивно-ресурсних центрів

28/01/2019 Розмір тексту:

Президент Петро Порошенко наголошує, що саме завдяки реформі в галузі освіти та реалізації програми впровадження інклюзивної освіти в Україні нині вже більше 14 тисяч українських дітлахів з особливими освітніми потребами можуть відвідувати дитячі садочки та загальноосвітні навчальні заклади разом з іншими дітьми.

Глава держави нагадав, що йдеться про дітей для яких раніше був повністю недоступним шкільний простір, навчання і зростання у колі однолітків. «Така штучна ізоляція. Уявіть собі дитина була змушена проводити своє життя у чотирьох стінах. Це мало дуже важкі наслідки і для дітей, і для їхніх родин. А вже зараз ми можемо говорити, що більше 14 тисяч дітей з особливими потребами, що сьогодні навчаються у садочках і школах – це є наші юні співгромадяни, яких уберегли від страждань, від життєвих трагедій», – підкреслив він.

Президент також подякував великій громаді ентузіастів – волонтерів, які долучилися до спільної роботи з Першою леді Мариною Порошенко в питанні інклюзивної освіти.

Тернопільщина також не залишилася осторонь, а активно включилася в роботу. Протягом 2018 року в області створили 17 інклюзивно-ресурсних центрів у кожному районі, відповідно до підписаного Меморандуму між Тернопільською облдержадміністрацією та Фондом Порошенка.

«Інклюзивна освіта – це забезпечення кращого доступу до навчання дітям з особливими потребами та можливість інтегрувати їх у загальноосвітній простір», – переконаний голова ТОДА Степан Барна.

За його словами, в області є понад 13 тисяч дітей, які потребують інклюзивного навчання. Загалом, на оснащення ІРЦ Тернопільщини торік виділили майже 3 млн. грн. (160,9 тис. грн. на один центр), ще понад 3 млн. грн. Виділили на підтримку осіб з особливими освітніми потребами (24,5 тис. грн. на одного учня).

«Держава чи не вперше звернула увагу на освітні потреби «особливих» діток. Ця проблематика є однією із ключових, адже тепер маємо показати наскільки ми здатні організувати навчальний процес і створити умови для розвитку дітей з інвалідністю. Сподіваюся, що комфорт, який ми створюємо, дозволить в перспективі охопити навчанням усіх діток з особливими освітніми потребами, які цього потребують. Найважливіше, що цей процес уже почався», – наголосив Степан Барна. Й відзначив, що цю ініціативу також активно підтримали органи місцевого самоврядування.