На Тернопільщині СБУ ініційовано повернення у державну власність нерухомості, яка незаконно перебувала у користуванні громадян країни-агресора.

Співробітники спецслужби викрили факти протиправного перебування у приватній власності громадян росії та Республіки Білорусь близько трьох десятків земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

В порушення вимог Земельного кодексу України іноземці незаконно користувалися правом власності на українську землю, не відчуживши земельні наділи після їхнього успадкування у передбачений чинним законодавством спосіб.

За ініціативи СБУ органами прокуратури Тернопільщини розпочато процедуру конфіскації земельних ділянок у судовому порядку.

Загальна площа наділів, які підлягають поверненню у державну власність становить 22 га. За попередньою оцінкою фахівців їхня вартість перевищує 10 мільйонів гривень.

На даний час за рішеннями місцевих судів 12 ділянок вартістю у понад 4 мільйони гривень вже повернуто у власність держави.

Системна робота спецслужби щодо виявлення та повернення у державну власність активів підсанкційних осіб, а також майна, яке незаконно перебуває у власності громадян країни-агресора, триває.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області