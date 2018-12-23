Завдяки американському радару патрульні спіймали двісті “шумахерів”

23/12/2018 Розмір тексту:

Один прилад TruCAM отримала Патрульна поліція Тернопільщини на початку листопада. З цього часу на ділянці дороги «Тернопіль-Львів-Рава-Руська» вимірюють швидкість руху транспортних засобів. Про контроль швидкості водіїв попереджає спеціальний знак.

Відтак за три тижні патрульні склали майже двісті протоколів щодо перевищення швидкості. Це порушення водії допускають найчастіше, – констатують у Патрульній поліції.

«Про те, що швидкість вимірюється на дорозі М-09 водіїв попереджає спеціальний знак. Оскільки ми не ставимо за мету оштрафувати водія, а насамперед мотивуємо його дотримуватися правил дорожнього руху, щоб попередити дорожньо-транспорті пригоди. Кількість зроблених замірів упродовж однієї зміни становить понад 400. Під час темної пори або ж під час складних погодних умов прилад вимірювання швидкості руху транспортних засобів не використовуємо. Загалом від 3-го листопада було складено понад 170 протоколів. Оскаржень адмінпротоколів щодо перевищення швидкості не надходило», – розповідає начальник Патрульної поліції Тернопільщини Богдан Шевчук.

Постанову щодо перевищення швидкості можна оскаржити у суді протягом десяти днів, – каже адвокат Павло Варода. Він радить водіям, яких зупинили за перевищення швидкості, оглядати відеоматеріал у патрульних.

«Автомобіль, з якого здійснюється фіксація, повинен бути припаркований, у нього має бути увімкнений проблисковий. Працівники поліції при вимірюванні такої швидкості повинні дотримуватись усіх інструкцій щодо приладу TruCAM, а також відповідно при наявності документів надати на вимогу водію їх для того, щоб визначити чи цей прилад, яким здійснюється вимірювання, сертифікований в Україні та пройшов відповідну повірку. Відповідно до технічних характеристик, фіксація правопорушення при сильних морозах некоректна».

Нагадаємо, за перевищення швидкості руху більше як на 20 км/год передбачений штраф у розмірі 255 гривень. За перевищення швидкості більше як на 50 км/год штраф – 510 гривень.

Софія Романська