Тернопільський міськрайонний суд виніс вирок мешканцю обласного центру, який з особливою жорстокістю убив знайомого своєї матері.

Подія трапилася 31 липня 2019 року. Тіло чоловіка з множинними колото різаними ранами на тілі та шиї виявили лікарі бригади швидкої допомоги, які приїхали на виклик.

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що загиблий – житель Тернополя, 1985 року народження знайомий з матері обвинуваченого. Вони деякий час зустрічалися , однак надалі жінка помітила, що залицяльник інколи стає агресивним, тому вона вирішила припинити з ним спілкуватися, однак чоловік і надалі з погрозами приходи до її помешкання.

Під час одного з таких візитів чоловіки почали сваритися. Під час конфлікту підозрюваний схопив кухонний ніж і, як заявив на суді, намагаючись захистити матір, наніс жертві 36 ударів ножем до настання смерті.

Процес вбивства хлопець знімав на телефон.

Дослідивши та оцінивши всі докази в їх повній сукупності, колегія суддів визнала тернополянина винним у вчиненні кримінального правопорушення за п.4 ч.2 ст.115 КК України – умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Йому призначено покарання -12 років позбавлення волі.

Вирок може бути оскаржений до Тернопільського апеляційного суду.