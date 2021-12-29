417 юнаків відправили до війська з Тернопільщини під час осіннього призову.

Про це повідомив заступник обласного військового комісара, підполковник Петро Сирко. Планове завдання, яке поставили перед регіоном, виконали на 100%.

Осінній призов тривав три місяці. На службу в армію призивали юнаків від 18 до 27 років.

«Станом на 10 грудня у війська відправлено 417 осіб. Планове завдання виконано на 100%. На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Призов тривав з жовтня по грудень. Призовники отримають усі соціальні гарантії: повне державне утримання, медичне забезпечення, грошові виплати, відпустка, збереження робочого місця та інше. Під час осіннього призову комісія розглянула питання про надання відстрочки на строкову службу чотирьом призовникам», – зазначив Петро Сирко.

В обласному військовому комісаріаті запевнили, що призовники до операції об’єднаних сил не залучаються.