Феєрверки, салюти та інші піротехнічні засоби заборонили використовувати на території Тернопільської міської територіальної громади. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 21 грудня.

– Відбулося засідання з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, – повідомив Андрій Поліщук, начальник управління надзвичайних ситуацій. – На ньому було затверджено рішення про заборону використовувати піротехнічні засоби: феєрверки, салюти тощо на території ТМТГ до моменту припинення або скасування правового режиму воєнного стану. Тому ми вносимо зміни до рішення виконкому «Про додаткові заходи безпеки» і його перший пункт звучатиме аналогічно.

Нагадаємо, що подібне рішення було прийнято ще у липні 2014 року. Тільки тоді заборона діяла до моменту завершення АТО. У міській раді зазначають, що нове рішення прийнято з огляду на те, що звукові та світлові ефекти під час використання піротехніки завдають шкоди психічному здоров’ю населення у воєнний час через їх схожість зі звуками вибухів, особливо враховуючи частоту повітряних тривог на території області.