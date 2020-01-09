На черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради затвердили містобудівну документацію «Детальний план території, обмеженої вул. Генерала М. Тарнавського, вул. Київська, вул. М. Липницького, вул. Володимира Великого (мікрорайон №14) в м. Тернополі».

Раніше було прийняте рішення щодо створення на вказаній ділянці нового міського парку, проте будівництво так і не розпочалося, адже окремі жителі чинили опір та намагалися оскаржувати дане рішення в судах.

Проте нещодавно Верховний Суд України скасував усі попередні заборони у цій справі, дозволивши облаштувати новий міський парк у Тернополі.

Підготовчі роботи з облаштування парку розпочнуться після завершення оформлення усієї необхідної документації.

Нагадаємо, нова паркова зона площею 10,5 га буде розміщена на вул. Київська-вул. Генерала М. Тарнавського, і, відповідно до проєкту, територія паркубуде максимально озеленена декоративними деревами і кущами, а також квітковими композиціями. Рівень озеленення парку складе 65%.