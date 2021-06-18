На Тернопільщині працівники поліції затримували громадян з порушенням закону, 29 поліцейських притягнуто до відповідальності.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Обласною прокуратурою проведено перевірки додержання вимог законодавства про адміністративні правопорушення працівниками поліції у частині затримання громадян, доставлення їх до органів поліції, строків та умов тримання, застосування зброї, сили та спецзасобів.

Виявлено численні факти невиконання або неналежного виконання постанов суду про накладення адміністративних стягнень у виді адміністративного арешту та громадських робіт. Внаслідок чого винні особи уникнули призначеного судом покарання.

Працівники поліції неодноразово оформляли протоколи про адміністративні затримання, не зазначаючи у них усіх необхідних даних. Такі протоколи не містили часу та мотивів затримання, відміток про повідомлення родичів про затримання, або були написані із виправленнями. Крім того, зафіксовано випадки проведення особистого огляду затриманої особи з порушеннями, до прикладу – за відсутності понятих. Не завжди при адміністративному затриманні працівники поліції інформують про це центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, як того вимагає чинне законодавство.

Також, обласною прокуратурою виявлено порушення вимог Закону України «Про Національну поліцію» при застосуванні до правопорушників фізичної сили та спеціальних засобів.

Для усунення зазначених порушень органами обласної прокуратури внесено 18 документів реагування у підрозділи ГУНП в області.

У поточному році з цих питань внесено 32 документи реагування, які розглянуті та задоволені, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 29 працівників поліції.