

Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях стосовно 2 іногородніх раніше судимих громадян, які впродовж останніх двох місяців цього року обкрадали помешкання тернополян.

Минулого тижня правоохоронцями затримано осіб, що підозрюються у вчиненні ряду крадіжок із проникненням у житло у місті Тернополі. За попередньою інформацією встановлена причетність зазначених громадян до 10 квартирних крадіжок.

За принципової позиції Тернопільської місцевої прокуратури цим особам обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Затримали чоловіків минулого тижня.