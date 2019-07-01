Алкоголь та розбірки між чоловіками стали причиною вбивства.

30 червня у чергову частину Тернопільського відділу поліції близько п’ятої ранку надійшло повідомлення від невідомого про те, що на вулиці Богдана Хмельницького, неподалік зупинки громадського транспорту, бійка.

За словами слідчого управління ГУНП в Тернопільські області Адріани Слободян, при виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що конфлікт виник між жителем Рівненської області та двох мешканців одного із сіл Тернопільського району. Сварка завершилася поножовщиною.

За попередньою інформацією, підозрюваний приїхав до обласного центру зі своїм товаришем, який мав складати іспити в одному із вишів міста.Хлопці зняли житло, поселилися, а після цього пішли святкувати. В один з клубів Тернополя їх не пустили, а тому вони поїхали розважатися в інший. Там була ще одна компанія відпочиваючих.

В якийсь момент між відвідувачами закладу виник конфлікт. Розбірки, після закриття бару, продовжилися на вулиці. Один з хлопців витягнув ніж та поранив двох чоловіків – жителів Тернопільського району, 1994 та 1995 років народження. Потерпілих бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні. Травми одного з потерпілих виявилися несумісними із життям. Він, не приходячи до свідомості, помер в реанімаційному відділенні. Іншому пораненому медики наклали більше двадцяти швів і відпустили додому.

Дебошир – двадцятиоднорічний житель міста Вараш. Його піймали патрульні, які виїжджали на виклик. Підозрюваного затримали відповідно до статті 208 КПК. Чоловікові уже оголосили підозру за двома статтями кримінального кодексу України – умисне вбивство та хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному. Триває слідство.