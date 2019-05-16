Водія, який спровокував дорожньо-транспортну пригоду в Тернопільському районі, затримали відповідно до статті 208 КПК.

Нагадаємо, аварія трапилася 15 травня близько 11:15 на автодорозі поблизу села Біла. Там не розминулися Skoda та ВАЗ-2101.

В результаті сильного удару пасажир та водій з автомобіля радянського автопрому загинули на місці події. Кермувальник та пасажири іномарки отримали тілесні ушкодження. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Як повідомляють у поліції, ВАЗ рухався головною дорогою від Подолян на Зборів. Це підтвердило й відео з камер спостереження. Аварія трапилася на перехресті. Skoda не зупинилася на вимогу знаку STOP, не пропустила транспорт, який рухався головною дорогою і на великій швидкості врізалася у “копійку”. Після цього іномарка злетіла в кювет.

У кермувальника взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 3 ККУ.

Читайте також:

У жахливій аварії біля Тернополя загинули зять із тещею. ВІДЕО