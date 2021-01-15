Затори завдовжки у кілька кілометрів утворюються через ремонт дороги на Тернопільщині

Через ремонт дороги та вимушений об’їзд на одній з головних трас України періодично утворюються кількадесяткілометрові затори.

Нагадаємо, наразі триває ремонт моста у селі Струсів Теребовлянського району і для транзитного транспорту проїзд на ділянці Дружба-Тютьків закритий. Водіям, які курсують трасою Тернопіль-Бучач, пропонується варіант об’єзду через Теребовлю, пише Тернополіс.

Відтак, періодично рух ускладнюється між селищем Дружба та містом Теребовля.

Чи не найгірша ситуація під час свят. Так, напередодні нового року та в Святвечір затори в напрямку Теребовлі були протяжністю понад 10 кілометрів. Усе це – через великий трафік та обмеження проїзду сполученням Дружба-Доброполе. Відтепер усі, хто прямує до Чернівців та Івано-Франківська, змушені їхати через Теребовлю. Зокрема й туристи, які хочуть відпочити в Карпатах.

Скільки ще триватиме ремонт роботи наразі не відомо. Власне як і те, як часто й надовго утворюватимуться затори.