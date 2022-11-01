Затор на кілька кілометрів: на “рогатці” зіткнулися тролейбус і маршрутка. ВІДЕО

У вівторок, 1 листопада, в Тернополі на перехресті Замонастирська-Острозького-Микулинецька сталась ДТП.

Поблизу кільця зіткнулися тролейбус і маршрутка, пише “Файне місто”.

Станом на 11 годину рух транспорту ускладнений. На перехресті сформувався кількалікометровий затор, вулицею Торговиця також складно проїхати. На місці події працюють правоохоронці, які з’ясовують деталі події. Офіційний коментар – згодом.

Водії, будьте уважними та обережними. За можливості наразі об’їжджайте цю ділянку.

До слова, за годину до цього сталася ДТП на “Горбатому мосту”. Там “застрягла” вантажівка. За деякий час її забрали і рух авто на тій ділянці стабілізувався.