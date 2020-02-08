На трасі Бучач-Тернопіль з дороги злетіла фура.

Про аварію, повідомив у Facebook бучацький активіст Роман Довбенко, передає Магнолія-ТВ.

За його словами, автопригоду спричинив чоловік, який попросив водія вантажівки підвезти його.

“Спочатку проситься щоб його підвезли, а потім бере і на швидкості затягує ручний тормоз не попередивши водія про такий підлий намір. В результаті таких діянь на трасі Бучач-Тернопіль трапилась ДТП. Добре, що водій встиг скерувати так, що фуру знесло в обочину, а не в зустрічні автомобілі, інакше жертв могло бути не мало…”, – написав він.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.