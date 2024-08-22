Рятувальники Тернопільщини протягом минулої доби 16 разів залучалися до ліквідації наслідків надзвичайних подій.

Зокрема, вчора надзвичайники підняли на поверхню тіло 61-річного чоловіка у селі Головчинці Товстенської територіальної громади.

Чоловік копав криницю. Коли він був на глибині близько 8-ми метрів, стався зсув ґрунту. Відтак, він опинився під чотириметровим шаром землі. На жаль, чоловік загинув.

На місці події працювали правоохоронці. Як повідомили у поліції, при огляді судово-медичний експерт не виявив тілесних ушкоджень, які б свідчили про насильницьку смерть. Остаточну причину смерті встановить експертиза.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою (нещасний випадок).