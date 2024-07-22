На Тернопільщині вихідними рятувальники тричі вилучали гнізда шершнів у приватних господарствах.

Про це повідомив речник ДСНС в області Сергій Данілін. За його словами, комах вивезли за межі населених пунктів до природних осередків.

Шершні в’ють гнізда переважно на горищах. Комахи можуть напасти, коли людина перебуває близько до гнізда. Їхні укуси часто спричиняють алергічні реакції. Також шершні загрожують бджолам.

«Жителі області вихідними тричі зверталися до рятувальників щодо вилучення і вивезення гнізд шершнів. Зокрема, рятувальники працювали на території садового товариства у селі Острів Великоберезовицької ТГ Тернопільського району; вилучали гнізда шершнів з-під покриття приватного житлового будинку у селищі Микулинці Тернопільського району; а також з-під покриття приватного житлового будинку у селі Добрівляни Заліщицької ТГ Чортківського району».

В одному гнізді може жити до тисячі шершнів. Щоб виявити його, варто звернути увагу на горищне приміщення, край покрівлі будинку, сарай або комору. Рідше гнізда облаштовують на землі. Потрібно пам’ятати про те, що хижа комаха може прилетіти здалека – це вимагатиме чималих зусиль при знаходженні гнізда.

Софія Романська