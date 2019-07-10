Засуджено водія, який спричинив дорожньо-транспорту пригоду у нетверезому стані та пропонував неправомірну вигоду працівникам патрульної поліції.

Так, у лютому поточного року екіпажем патрульної поліції під час оформлення дорожньо-транспортної пригоди у м. Тернопіль виявлено ознаки алкогольного сп’яніння у водія автомобіля «Деу Ланос». Проведений медичний огляд підтвердив стан сп’яніння водія.

З метою уникнення адміністративної відповідальності через водіння у нетверезому стані, правопорушник, перебуваючи у службовому автомобілі патрульної поліції, запропонував службовій особі неправомірну вигоду в розмірі 2000 грн. Вказані незаконні дії водія правоохоронці задокументували.

За результатами розгляду Тернопільським міськрайонним судом справи, державне обвинувачення у якій підтримано прокурором Тернопільської місцевої прокуратури, винну особу засуджено за пропозицію надання неправомірної вигоди, тобто за ч. 1 ст. 369 КК України.