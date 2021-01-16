Тернопільською місцевою прокуратурою забезпечено процесуальне керівництво та підтримання публічного обвинувачення у суді ч. 3 ст. 185 КК України стосовно трьох осіб, що викрадали майно з помешкань тернополян.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурором доведено у суді, що впродовж 2017 року уродженці м. Києва, вибираючи час, коли господарів квартир немає удома, таємно викрадали їх майно, проникаючи до помешкань за допомогою спеціальних засобів для відмикання дверей. З обкрадених квартир зникали золото, гроші, побутова техніка.

Правоохоронці затримали злочинне «тріо» після чергової – третьої крадіжки на просп. С. Бандери, коли зловмисники сідали в машину з чужими речами.

Тернопільським міськрайонним судом трьох осіб визнано винними в інкримінованих злочинах та засуджено їх відповідно – до 4 років і 5 місяців, 5 років та 6 років позбавлення волі. За вироком суду майно, яке було вилучене в обвинувачених під час досудового розслідування, стягнуто на користь потерпілих.