Тернопільський міськрайонний суд обрав запобіжний захід одному із заступників начальника податкової у Тернопільській області, якого зловили на хабарі.

Нагадаємо, посадовець вимагав та отримав 5 тисяч доларів хабара від підприємця. При затриманні намагався втекти на власному авто і наїхав на ноги правоохоронцю.

1 вересня у Тернопільському міськрайонному суді горе-податківцю обирали запобіжний захід. Прокуратура вимагала тримання під вартою.

Відтак, суддя визначила для підозрюваного запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави 1 мільйон гривень.

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