Посадовця ГУ Нацполіції у Тернопільській області відсторонено від посади та йому обрано запобіжний захід.

За клопотання слідчого територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові, погодженого процесуальним прокурором, заступнику начальника Головного управління Нацполіції у Тернопільській області обрано запобіжний захід у виді 168 тис. грн застави.

Також, правоохоронця відсторонено від посади. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Нагадаємо, у 2018 році правоохоронець уклав з одним із підприємств м. Києва два договори про надання послуг із оновлення та технічної підтримки програмного забезпечення. Проте він вніс неправдиві відомості до актів приймання послуг. На підставі підроблених документів, столичне підприємство незаконно отримало кошти з бюджету. Таким чином посадовець вчинив розтрату на загальну суму 396 тис. грн.

В результаті проведених експертиз встановлено, що послуги з оновлення та супроводу програмного забезпечення не надавалися. Триває розслідування за ч. 2 , ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.