У Службі безпеки знову кадрові зміни.

Напередодні президент Зеленський призначив заступником голови СБУ Дмитра Нескоромного. Тепер ще одним заступником очільника Служби безпеки став уродженець Тернопільщини Анатолій Дублик.

Указ про його призначення на нову посаду підписав Володимир Зеленський 4 липня, повідомляють Тернополяни.

Відомо, що Тернопільському управлінні СБУ працював до 2014 року. Від 2014-го живе в Києві, керував Департаментом захисту національної державності за призначенням Олександра Турчинова (від 15 березня 2014 року). У травні 2015 року він отримав звання генерал-майора СБУ.

У реєстрі речових прав на ім’я Анатолія Дублика немає зареєстрованої нерухомості. З майна новопризначений заступник голови СБУ має тільки автівку — торік придбав нову SUZUKI VITARA 2018 року. Залежно від комплектації, таке авто може коштувати від 20 тисяч доларів.

Нині сім’я Дубликів мешкає в Києві, в новобудові. Дружина Анатолія Катерина володіє квартирою в Тернополі, де родина жила до 2014 року. А також будинком на 130 квадратів у передмісті столиці — купила його 2016 року, разом з ділянкою на 12 соток. Хоча жінка ніколи не займалася підприємницькою діяльністю. Де вона працює, наразі невідомо.

Матір нового заступника голови СБУ володіє 9 земельними ділянками та 2 будинками на Тернопільщині, звідки вони родом.