Заступника голови ОТГ на Тернопільщині спіймали на солідному хабарі. ФОТО

Вимагав та отримав 100 тис грн неправомірної вигоди – на Тернопільщині викрито заступника голови ОТГ.

Під процесуальним керівництвом Чортківської окружної прокуратури на вимаганні й отриманні неправомірної вигоди викрито заступника голови однієї із об’єднаних територіальних громад Чортківського району Тернопільської області (ч.3 ст. 368 КК України).

Розслідуванням встановлено, що заступник голови ОТГ впродовж березня-травня 2021 року вимагав у жителя району неправомірну вигоду в розмірі 100 тис грн за сприяння у перемозі на земельному аукціоні та безперешкодному підписанні договору оренди земельної ділянки площею 0,20 га комерційного призначення терміном на 49 років.

Під час одержання неправомірної вигоди посадовця затримали правооохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання щодо оголошення йому підозри за ч.3 ст.368 КК України та обрання міри запобіжного заходу.

Злочин викрито спільно зі слідчими СВ Чортківського РВП та СУ ГУНП в Тернопільській області, за оперативного супроводу працівників управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР НП України. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.