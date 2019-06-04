“Комунальний” заступник міського голови Тернополя Владислав Стемковський очолив обласний осередок “Української стратегії”. Так віднедавна називається політичний проект Володимира Гройсмана.

Наразі штаб прем’єрської партії на Тернопільщині перебуває в зародковому стані. У партії немає структури на місцях, хоча не виключено, що вона буде розвиватися на базі місцевого відділення Асоціації міст. В багатьох областях партія Гройсмана опирається саме на ці структури.

Цікаво, що Стемковський, незважаючи на тривале перебування на посаді віце-мера, для Тернополя “парашутист”. У 2010 році він з’явився у команді Надала з подачі керівництва “Свободи”. До цього працював віце-мером у Луцьку. За 8 років роботи в Тернополі політичної позиції не виявляв. Щоправда, під час снігового колапсу кілька років тому громадські активісти вимагали його відставки, а щодо доцільності запровадження в Тернополі котелень на торфі досі тривають нетривіальні дискусії.

Зрештою, Гройсман також не святий. За останні роки оточення Прем’єр-міністра неодноразово потрапляло в корупційні скандали. Що не завадило його піарщикам придумати для партії претензійну назву – “Українська стратегія”.