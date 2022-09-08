Заступник начальника податкової, якого спіймали на хабарі, звільнився з роботи, – ЗМІ

Сергій Бабій, який донедавна обіймав посаду заступника начальника податкової Тернопільської області, написав заяву на звільнення.

Про це повідомляє інтернет-видання Тернополяни з посиланням на власні джерела.

Нагадаємо, днями чиновника зловили на хабарі у розмірі 5 тисяч доларів. При затриманні Бабій намагався втекти на власному авто, наїхавши на ноги правоохоронцю.

Голова комітету у Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявив, що це робилося з мовчазної згоди керівника, відтак і той має піти з посади.

1 вересня одному із заступників начальника податкової у Тернопільській області Сергію Бабію, якого зловили на хабарі у розмірі 5 тисяч доларів, обирали запобіжний захід у Тернопільському міськрайонному суді – тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави 1 мільйон гривень.

Бабій сплатив заставу та з СІЗО попрямував додому, і оскільки ситуація набула розголосу то пішов на місце своєї роботи і написав заяву на звільнення.

Також “Тернополянам” стало відомо, що його безпосередній керівник – Михайло Яцина – начальник податкової у Тернопільській області зараз перебуває на лікарняному, включно до 9 вересня, а з понеділка, 12 вересня також пише заяву на звільнення.

Крім того, завтра, 9 вересня, у Тернопільському апеляційному суді прокуратура оскаржуватиме запобіжний захід для Бабія. Початок засідання о – 9.30, головуюча суддя Ірина Лекан.

Якщо апеляція підтримає прокурора, то Бабія візьмуть під варту в залі суду, якщо ж ні, то він і надалі перебуватиме вдома, і ходитиме у суд та до слідчого по вимозі.

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