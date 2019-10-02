Гривня стабілізувалася до курсу валют 2016-го року. Укріпленню національної валюти сприяло ряд факторів, серед яких – світові тенденції незначного знецінення долара, експорт української сільськогосподарської продукції, фінансові надходження із-за кордону.

Нині ринок формує курс валюти, – запевнив заступник голови Національного банку України Олег Чурій, який побував учора у Тернополі. Тобто вартість валюти залежить від її попиту і пропозиції на ринку. Відтак останнім часом ми спостерігаємо коливання курсу щодня. «Цього року тенденції щодо гривні дещо змінилися, оскільки змінилися фактори, які впливають на ринок. Сьогодні курс формується ринком. Тобто впливає на курс попит і пропозиція. На сьогодні ми маємо досить високу пропозицію валюти, попит дещо менший. Зокрема, цього року спостерігається зростання експорту на 8% від початку року. Також впливають грошові перекази громадян із-за кордону. Цього року додався ще один чинник – інвестиції в державні цінні папери. Однак більша частина боргу державного номінована в іноземній валюті, це створює значні ризики для бюджету, оскільки в разі послаблення курсу гривні при боргу в іноземній валюті – 50 млрд., це великі ризики і Міністерство фінансів сьогодні проводить політику заміщення валютного боргу на гривневий борг» – пояснює Олег Чурій.

За прогнозами фінансових аналітиків, в жовтні слід очікувати незначної девальвації гривні. Оскільки фактори для укріплення національної валюти вичерпалися. Втім, чи справдяться ці прогнози залежить від ситуації на ринку.

Софія Романська