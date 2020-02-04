Смерть в результаті нещасного випадку зареєстрували працівники Підгаєцького відділення поліції. Бездиханне тіло чоловіка, 1966 року народження, виявила родичка. Загиблий застряг у віконному отворі.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, напередодні, 30 січня, чоловік випивав зі знайомими. Ввечері компанія розійшлася. Потерпілий пішов додому. Одну з версій, яку перевіряють правоохоронці – житель Підгаєччини вирішив зайти у підвал власного приватного будинку. Проте ключів не мав, а тому поліз через невеличке вікно з металевою рамою. Отвір, в який намагався пролізти чоловік, 50 на 60 сантиметрів. Одяг загиблого зачепився за планку у віконному отворі і тому він не зміг вибратися. Його знайшли лише вранці.

Слідів насильницької смерті на тілі загиблого не виявили. Причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.