У Тернопільській області пострілом з автомата наклав на себе руки відомий ветеран АТО Микола Муравський, позивний “Цибуля”.

Про це в соціальних мережах повідомляють його побратими і знайомі, пише Апостроф.

Микола Муравський був активним учасником Революції Гідності, а відразу після початку війни на Донбасі він почав займатися волонтерською діяльністю в зоні АТО.

У 2017 році Муравський вступив в 8-й батальйон Української добровольчої армії “Аратта”. Восени 2019 роки повернувся із зони бойових дій.

У Миколи залишилася дружина і двоє дітей.

Як пишуть його знайомі, у ветерана війни не витримала психіка і він пішов на самогубство.