Застали дитину з пакетом на голові: у Тернополі жінка намагалася вбити власну доньку

Жінку доставили у спеціалізований медичний заклад. Проводиться розслідування для встановлення всіх обставин події.

5 червня на лінію 102 надійшло повідомлення від тернополянки про те, що її сусідка, ймовірно, душить своїх дітей. Про це розповідають у поліції.

На місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група та бригада екстреної медичної допомоги. Коли поліцейські зайшли до квартири, то побачили непритомну чотирирічну дівчинку із пакетом на голові. Дитину медики реанімували і госпіталізували до лікарні. Життю малечі нічого не загрожує.

Її п’ятирічного братика забрала бабуся. Матір дітей доправили у спеціалізований медзаклад. Тернополянці інкримінують ст.15 (замах на злочин) та ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.