Від отруєння чадним газом помер 47-річний житель Заліщицького району. Чоловік заснув з цигаркою у ліжку.

7 грудня близько дев’ятої години до чергової частини Заліщицького відділення поліції надійшло повідомлення від диспетчера місцевої служби надзвичайних ситуацій про те, що в селі Устечко горить приватний житловий будинок.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що пожежа виникла в будинку місцевого 47-річного жителя. На місці виявили тіло господаря на якому слідів насильницької смерті не було. Найімовірніше, нещасний задихнувся чадним газом.

Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем, загоряння відбулося через недопалок.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 ККУ.