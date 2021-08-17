Засновники мережі магазинів “Європа” Петро та Марія Гадз сплатили 8 мільйонів гривень податків

Два бучацькі підприємці сплатили понад 8 мільйонів гривень податків та зборів, левова частка котрих потрапила в місцеві бюджети.

Йдеться про засновників та власників мережі магазинів «Європа» – Гадза Петра Івановича та Гадз Марію Павлівну.

Так, за сім місяців 2021 року вони сплатили 8 млн 166 тис. 847 грн. З них: ПДФО – 1 млн 976 тис. 178 грн, військовий збір – 238 тис. 307 грн, акцизний збір – 1 млн 547 тис. 479 грн, плата за землю – 122 тис. 721 грн, плата за ліцензії – 95 тис. 250 грн, ПДВ – 1 млн 589 тис. 935 грн, ЄСВ – 2 млн 408 тис. 406 грн, єдиний податок – 45 тис. 500 грн, плата за нерухомість – 143 тис. 71 грн.

Сплачені податки поповнили бюджети Бучацької, Трибухівської, Чортківської, Монастириської та Золотопотіцької громад.

Сплата податків та зборів всього ФОП ГАДЗ М.П.(мережа магазинів ТД ЄВРОПА) та ГАДЗ П.І. до бюджетів всіх рівнів за 7 місяців 2021 року ПОДАТКИ РАЗОМ РАЗОМ ПДФО 1 млн. 976 тис. 178 грн. Військовий збір (дежб) 238 тис. 307 грн. Акцизний збір 1 млн 547 тис. 479 грн. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ 122 тис. 721 грн. ПЛАТА ЗА ЛІЦЕНЗІЇ 95 тис. 250 грн. ПДВ (ДЕРЖБ.) 1 млн 589 тис. 935 грн. ЄСВ (ДЕРЖБ.) 2 млн 408 тис. 406 грн. Єдиний податок 45 тис. 500 грн Плата за нерух. 143 тис. 71 грн. Разом 8 млн. 166 тис. 847 грн

Податки Бучацька громада Трибухів-ська громада Чортків-ська громада РАЗОМ РАЗОМ РАЗОМ ПДФО 1 млн 856 тис. 649 грн. 32 тис. 722 грн. 31 тис. 323 грн. Військов. збір(ДЕРЖБ) 225 тис. 882 грн. 3 тис. 475 грн. 2 тис. 848 грн. Акцизн.Збір 689 тис. 525 грн. 54 тис. 777 грн. 360 тис. 71 грн. Плат за землю 82 тис. 880 грн. – 26 тис. 500 грн. Плат за ліцензії 66 тис. 750 грн. – 16 тис. грн. ПДВ(Держ) 1 млн 589 тис. 935 грн. – 0,00 ЄСВ(Держб) 2 млн 250 тис. 997 грн. 33 тис. 770 грн. 51 тис. 19 грн. Єдиний податок 11 тис. 700 грн. 8 тис. 400 грн. 6 тис. 300 грн. ПЛАТА ЗА нерух. 48 тис. 778 грн. – 38 тис. 664 грн. Разом 6 млн. 823 тис. 96 грн. 133 тис. 144 грн. 532 тис. 725 грн.