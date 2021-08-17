Два бучацькі підприємці сплатили понад 8 мільйонів гривень податків та зборів, левова частка котрих потрапила в місцеві бюджети.
Йдеться про засновників та власників мережі магазинів «Європа» – Гадза Петра Івановича та Гадз Марію Павлівну.
Так, за сім місяців 2021 року вони сплатили 8 млн 166 тис. 847 грн. З них: ПДФО – 1 млн 976 тис. 178 грн, військовий збір – 238 тис. 307 грн, акцизний збір – 1 млн 547 тис. 479 грн, плата за землю – 122 тис. 721 грн, плата за ліцензії – 95 тис. 250 грн, ПДВ – 1 млн 589 тис. 935 грн, ЄСВ – 2 млн 408 тис. 406 грн, єдиний податок – 45 тис. 500 грн, плата за нерухомість – 143 тис. 71 грн.
Сплачені податки поповнили бюджети Бучацької, Трибухівської, Чортківської, Монастириської та Золотопотіцької громад.
|Сплата податків та зборів всього ФОП ГАДЗ М.П.(мережа магазинів ТД ЄВРОПА) та ГАДЗ П.І. до бюджетів всіх рівнів за 7 місяців 2021 року
|ПОДАТКИ
|РАЗОМ
|РАЗОМ
|ПДФО
|1 млн. 976 тис. 178 грн.
|Військовий збір (дежб)
|238 тис. 307 грн.
|Акцизний збір
|1 млн 547 тис. 479 грн.
|ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
|122 тис. 721 грн.
|ПЛАТА ЗА ЛІЦЕНЗІЇ
|95 тис. 250 грн.
|ПДВ (ДЕРЖБ.)
|1 млн 589 тис. 935 грн.
|ЄСВ (ДЕРЖБ.)
|2 млн 408 тис. 406 грн.
|Єдиний податок
|45 тис. 500 грн
|Плата за нерух.
|143 тис. 71 грн.
|Разом
|8 млн. 166 тис. 847 грн
|Податки
|Бучацька громада
|Трибухів-ська громада
|Чортків-ська громада
|РАЗОМ
|РАЗОМ
|РАЗОМ
|ПДФО
|1 млн 856 тис. 649 грн.
|32 тис. 722 грн.
|31 тис. 323 грн.
|Військов. збір(ДЕРЖБ)
|225 тис. 882 грн.
|3 тис. 475 грн.
|2 тис. 848 грн.
|Акцизн.Збір
|689 тис. 525 грн.
|54 тис. 777 грн.
|360 тис. 71 грн.
|Плат за землю
|82 тис. 880 грн.
|–
|26 тис. 500 грн.
|Плат за ліцензії
|66 тис. 750 грн.
|–
|16 тис. грн.
|ПДВ(Держ)
|1 млн 589 тис. 935 грн.
|–
|0,00
|ЄСВ(Держб)
|2 млн 250 тис. 997 грн.
|33 тис. 770 грн.
|51 тис. 19 грн.
|Єдиний податок
|11 тис. 700 грн.
|8 тис. 400 грн.
|6 тис. 300 грн.
|ПЛАТА ЗА нерух.
|48 тис. 778 грн.
|–
|38 тис. 664 грн.
|Разом
|6 млн. 823 тис. 96 грн.
|133 тис. 144 грн.
|532 тис. 725 грн.
|ПОДАТКИ
|Монасти-риська громада
|Золотопо-тіцька громада
|РАЗОМ
|РАЗОМ
|ПДФО
|31 тис. 756 грн.
|23 тис.728 грн.
|Військов. збір(ДЕРЖБ)
|4 тис. 125 грн.
|1 тис. 977 грн.
|Акцизн.Збір
|316 тис. 595 грн.
|126 тис. 511 грн.
|Плат за землю
|13 тис. 341 грн.
|0,00
|Плат за ліцензії
|12 тис. 500 грн.
|0,00
|ПДВ(Держ)
|0,00
|0,00
|ЄСВ(Держб)
|39 тис. 940 грн.
|32 тис. 680 грн.
|Єдиний податок
|10 тис. 400 грн.
|87 тис. грн.
|ПЛАТА ЗА нерух.
|55 тис. 629 грн.
|0,00
|РАЗОМ
|484 тис 286 грн.
|193 тис. 596 грн.
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