Заштовхали в багажник і вивезли до річки: на Тернопільщині влаштували розбірки у стилі 90-х. ФОТО

Через “погану поведінку” побив і зачинив у багажнику автомобіля – у незаконному позбавленні волі людини підозрюють жителя Чортківщини.

За процесуального керівництва Бучацької окружної прокуратури повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі людини, що супроводжувалось заподіянням фізичних страждань та в умисному завданні тілесного ушкодження середньої тяжкості жителю одного із сіл Чортківського району (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 122 КК України). Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За версією слідства, 5 червня 2021 житель Чортківщини разом із своїм знайомим приїхали до будинку мешканця Заліщицького району й після розмови на подвір’ї господаря завдали йому кілька ударів в обличчя. Пізніше потерпілого помістили в багажник автомобіля марки ЗАЗ 1103, привезли на берег річки Серет, де продовжували з’ясування стосунків за допомогою кулаків. Згодом потерпілого відпустили й він повідомив про кривдників правоохоронцям.

Одному із зловмисників вже оголошено підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід. Тривають оперативні заходи щодо його спільника. Розслідування здійснюють слідчі поліції.