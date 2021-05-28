Нещодавно депутати Бережанської міської ради з формулюванням «неналежне виконання посадових обов’язків», проголосували за звільнення з посад першого заступника міського голови Марію Лук’яненко та заступника з гуманітарних питань Степана Кухарука.

Виявилося, все що вони зробили для Бережан доброго, високопосадовці, образившись на депутатських корпус, забрали з собою, пише Номер один. Про це в соцмережі повідомив міський голова Бережан Ростислав Бортник.

– Місяць тому дали під ноги, сказали людям ви погані і ніц не робите, а люди взяли і всі напрацювання (те що типу вони ніц не роблять) забрали з собою, бо це їхнє авторське право! Тепер будемо ще пів року працювати!, – заявив мер Бережан Ростислав Бортник.

Дивна ситуація, адже чиновники працювали у Бережанській міській раді, справно отримували заробітну плату за цей час. До приладу, тому ж Степану Кухаруку в одному з місяців 2021 року було нараховано 42 тис. 144 грн., а Марії Лук’янчук того ж місяця – 30 тис. 187 грн. Це хіба не достойна плата за так звані «напрацювання», але, тим не менше, за словами мера, вони вирішили прихопити з собою свої «розробки».

Лаконічно щодо даного факту висловився у соцмережі колишній міський голова Бережан Степан Токарський: «Не смію спитати, а ці «люди з напрацюваннями» і з туалету все «своє…» забрали? І зарплати (за ці місяці напрацювань) повернули в бухгалтерію?»