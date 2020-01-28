У Тернополі організовують ярмарок вакансій військових професій.

В обласному центрі зайнятості презентуватимуть вакансії для військових. Зокрема, нині є потреба у командирах, стрільцях, водіях, механіках, операторах.

У Тернопільській військовій частині відкрито 64 вакансії, – повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук. Охочим працювати пропонують від 10 до 12 тис. грн.

«30 січня у нас відбудеться ярмарок вакансій Тернопільської військової частини А3215. У цій військовій частині необхідні радіотелефоністи, оператори, командири, стрільці, водії, механіки, техніки, кухарі, електрики, службовці сержантського складу. Загалом 64 вакансії із зарплатою від 10,3-12 тис. грн. Всі, хто має бажання працювати, можуть приходити і ознайомитися з вакансіями».

На ярмарку вакансій військовослужбовці розповідатимуть про вільні робочі місця, вимоги до претендентів, розміри зарплат, переваги військової служби за контрактом; демонструватимуть відеоролики про діяльність Тернопільської артилерійської бригади.

Софія Романська