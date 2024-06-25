Заробили на ухилянтах шість мільйонів: будуть судити банду ділків. ФОТО

Слідчі поліції Тернопільщини скерували до суду провадження щодо чотирьох учасників злочинного угрупування, які “заробили” на “ухилянтах” понад 6 млн грн.

Організували «бізнес» двоє киян, які залучили до співпраці мешканців Тернопільської та Львівської областей. Вони допомагали чоловікам призовного віку за 8000 доларів виїхати за кордон. Послугами «схемників» скористалися близько 20 осіб, дані яких зловмисники незаконно вносили до інформаційної системи.

«Схему» з незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон заблокували оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчими обласної поліції у листопаді 2023 року.

Організатором злочинного «бізнесу» виявився 48-річний мешканець столиці. Він викупив підприємство з ліцензією на здійснення міжнародних перевезень пасажирів з електронним ключем доступу до особистого кабінету автоматизованої системи. Також придбав два автомобілі та знайшов трьох спільників. Останні підшуковували клієнтів, оформляли їх на своє підприємство водіями з правом виїзду за межі країни та готували для цього необхідний пакет документів.

Аби його та помічників не піймали на протизаконних маніпуляціях, організатор кожних два тижні перереєстровував транспортні засоби та змінював номерні знаки.

Слідчі поліції Тернопільщини скерували обвинувальний акт до суду.

Організатору та учасникам ОЗГ, які «спеціалізувалися» на вивезенні ухилянтів за кордон, залежно від ролі у «схемі», інкримінують: ч. 2 та 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем, вчинені під час дії воєнного стану) Кримінального кодексу України.

За скоєне обвинуваченим може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років. Процесуальне керівництво у провадженнях здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.