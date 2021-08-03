Заробляли по 60 тисяч гривень на місяць: у Тернополі викрили велику банду наркоторговців

Тернопільською окружною прокуратурою спільно із УБН в Тернопільській області ДБН НП України та слідчими поліції викрито групу осіб, яка з допомогою Інтернет-магазину розповсюджувала наркотичні засоби та психотропні речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).

За версією слідства, організатор групи спочатку працював сам, але за деякий час запропонував «роботу» своїм найближчим товаришам. У їхньому Інтернет-магазині можна було замовити марихуану, гашиш, ЛСД, цукерки з галюциногенними грибами. Рекламу з доступом до магазину у вигляді QR-кодів учасники групи розклеювали по стовпах та на дошках оголошень.

До розповсюдження наркотиків було залучено 12 помічників, серед яких 3 неповнолітніх. Кожен з них мав свій напрямок діяльності. Організатор замовляв оптові партії товару через Інтернет та отримував їх у відправленнях, які приходили на імена вигаданих людей. Після чого все це передавав «працівникам», які розфасовували заборонені речовини і віддавали закладчикам, які й розвозили товар по мікрорайонах м. Тернополя.

В середньому одна людина за добу здійснювала 100-150 закладок. Від такої діяльності кожен з них щомісяця отримував близько 60 тис грн. Доходи організатора були значно вищими.

Під час проведених понад 30 одночасних обшуків правоохоронцями вилучено 100 марок ЛСД, псилоцибінові гриби, канабіс, 40 мобільних телефонів, 50 сім-карток, пістолет та 2 автомобілі іноземного виробництва.

Організатору та ще 8 активним членам групи вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Для 8 суд вже обрав запобіжний захід: 5 з них – тримання під вартою, ще 3 взяли під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.