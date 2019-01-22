Заробітчанин з Тернопільщини помер у Польщі

22/01/2019 Розмір тексту:

У Польщі помер заробітчанин з Тернопільщини Микола Злігмунт.

Про смерть чоловіка повідомляє Тернопільська липа з посиланням на соцмережі.

У загиблого не було присобі документів. Тож українці у Польщі розшукують його рідних.

Обставини трагедії наразі невідомі.

Якщо ви знаєте рідних чи близьких Миколи Злігмунта, терміново сконтактуйте з ‎Олечкою Дзюбою.