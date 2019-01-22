Заробітчанин з Тернопільщини помер у Польщі
22/01/2019 0
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У Польщі помер заробітчанин з Тернопільщини Микола Злігмунт.
Про смерть чоловіка повідомляє Тернопільська липа з посиланням на соцмережі.
У загиблого не було присобі документів. Тож українці у Польщі розшукують його рідних.
Обставини трагедії наразі невідомі.
Якщо ви знаєте рідних чи близьких Миколи Злігмунта, терміново сконтактуйте з Олечкою Дзюбою.
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