Заробітчанин з Тернопільщини помер у Польщі

22/01/2019 0
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У Польщі помер заробітчанин з Тернопільщини Микола Злігмунт.

Про смерть чоловіка повідомляє Тернопільська липа з посиланням на соцмережі.

У загиблого не було присобі документів. Тож українці у Польщі розшукують його рідних.

Обставини трагедії наразі невідомі.

Якщо ви знаєте рідних чи близьких Миколи Злігмунта, терміново сконтактуйте з  ‎Олечкою Дзюбою.

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