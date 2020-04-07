До 10 років позбавлення волі засуджено жителя Лановеччини, який вбив знайомого і заховав тіло у криницю.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Прокуратурою Тернопільської області здійснювалось процесуальне керівництво та підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо жителя Лановецького району, який вбив знайомого ножем, і, щоб приховати сліди злочину заховав тіло у криницю.

Як встановило слідство, 28 грудня 2016 року обвинувачений, разом із трьома односельцями розпивали спиртні напої. Між ним та його знайомим виникла суперечка, під час якої чоловік спочатку бив супротивника кулаками, а потім схопив кухонний ніж та смертельно його поранив у шию.

Тіло вбитого товариша чоловіки перенесли на територію нежитлового господарства та скинули у криницю. Дісталось від забіяки і одному із «помічників», який відмовився брати участь у приховуванні слідів злочину і за це отримав кілька ударів кулаками.

Правоохоронці дізнались про вбивство від подруги учасника застілля, який розповів їй про деталі.

У судовому засіданні прокурор довів вину особи в інкримінованих злочинах, відтак суд призначив покарання у виді 10 років 6 місяців позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили засуджений залишатиметься під вартою.