В усіх пожежно-рятувальних підрозділах області можна безкоштовно підзарядити мобільні телефони, павербанки чи інші гаджети.

Про це повідомляють в управлінні ДСНС у Тернопільській області.

“Ворог уперто продовжує терор і намагається зломити нашу волю до перемоги. Ми усі страждаємо через аварійні відключення електропостачання, як наслідок відсутність зв’язку та інтернету.

Щоб допомогти українцям вистояти і подолати тимчасові незручності, в усіх пожежно-рятувальних підрозділах області надаємо можливість безкоштовно підзарядити мобільні телефони, павербанки, чи інші необхідні гаджети.

Разом ми вистоїмо і переможемо – все буде Україна!!!”, – ідеться у повідомленні.