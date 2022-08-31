Засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії відбулося 31 серпня у Тернопільській обласній військовій адміністрації. На ній обговорили проблему виникнення неблагополучних населених пунктів по сказу.

Зокрема, йшлося про Лановецьку громаду, де зафіксували сказ серед свійських тварин. Фахівці припускають, що зараження відбулось від рудих лисиць.

Детальніше про проблему розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби Тернопільщини Ігор Рогальський.

– На засіданні комісії ми вирішили актуалізувати питання виникнення неблагополучних населених пунктів по сказу в області, – каже Ігор Рогальський. – Їхня кількість не критична. Зараз маємо 14 таких пунктів, з яких 4 перехідні з 2021 року. Важливо те, що сказ фіксують у домашніх тварин. Люди тримають котів, які ніде не ідентифіковані, і не вакциновані. Власники тварин мають виконувати законодавство, яке стосується їх оберігання від інфекційних захворювань. А для цього необхідно домашніх тварин вакцинувати. Ця процедура безкоштовна. В області достатньо вакцини для профілактики сказу.