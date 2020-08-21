За процесуального керівництва прокуратури Тернопільської області повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366 КК України старшому інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування ГУПН в області, який перебуваючи на посаді слідчого, вчинив службове підроблення.

За даними досудового розслідування, правоохоронець, з метою штучного нарощування показників у роботі, підробив процесуальні документи у кримінальному провадженні, що могло спричинити незаконне притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Розслідування кримінального провадження здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.