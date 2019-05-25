До Положення про порядок електронної реєстрації дітей для влаштування до закладів дошкільної освіти та навчально-виховних комплексів Тернополя внесли зміни та доповнення.

Нову редакцію документу затвердили під час чергового засідання виконавчого комітету.

Одна зі змін технічна: місто Тернопіль замінили на Тернопільську міську територіальну громаду. Інша в тому, що з 1 липня записати дітей у чергу до садочку можна буде у Центрі надання адміністративних послуг.

– Таким чином ми вдосконалюємо порядок електронної реєстрації дітей у дошкільні навчальні заклади, – каже Леонід Бицюра, заступник міського голови. – Хочемо, щоб була максимальна прозорість та мінімум людського чинника при формуванні черг у дошкільні навчальні заклади. Це буде один з електронних сервісів, який презентуватиме міська рада в пакеті електронних сервісів для Тернопільської громади. У ЦНАПі буде можливість сканування усіх документів, які необхідно подати при електронній реєстрації дитини у садочок.

Зареєструватися можна й самостійно, як і раніше, на сайті. Але у такому випадку упродовж п’яти робочих днів необхідно подати в управління освіти і науки заяву та копії необхідних документів пред’явивши і оригінальні документи. Якщо записуватися у Центрі надання адміністративних послуг, то необхідно написати заяву та мати із собою оригінали документів, які відсканують на місці і всі дані одразу внесуть у Реєстр. Тоді звертатися в управління освіти і науки вже не буде потреби. У Положені вказано, що наявність в Реєстрі інформації про дітей, які будуть відвідувати заклад дошкільної освіти, є обов’язковою умовою зарахування дитини до дитячого садочку. Після успішної реєстрації для кожної заяви встановлюється автоматично статус «Зареєстровано в черзі» та присвоюється порядковий номер в реєстрі відповідно до дати та часу обробки заяви. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснює його керівник відповідно до списків сформованих реєстратором відповідно до бази даних загального міського електронного реєстру та упродовж періоду комплектації груп раннього та молодшого віку у серпні-вересні поточного року та протягом року для інших вікових груп у відповідний заклад дошкільної освіти.

Ольга Трач