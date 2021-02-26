У Тернополі злодії серйозно пошкодили аераційний фонтан, який є найдовшим в Україні. Злочинці поцупили кабель, тож тепер запустити водограй неможливо. А на його відновлення потрібні чималі кошти.

Про це у Фейсбуці повідомив відомий журналіст Сергій Сінкевич.

“…У Тернополі крадуть “по-чорному”. Вночі… Крайніми днями у місцевих медіа вже “пішла” інформація про те, що у парку Шевченка розікрали кабель аераційних фонтанів…( Сьогодні зустрів у центрі головного комунальника міста Олега Соколовського і отримав подробиці з “перших вуст”. Передаю практично дослівно… Значить, виявляється, кабель тибрили поетапно – протягом аж двох (!) місяців… І міськрада тричі зверталась з цього приводу до поліції. Але… – днями злодії здійснили “черговий транш” – познімали кабель так, що зараз фонтан запустити абсолютно не можливо… У парку “працювали” явно професіонали – кабель відрізали акуратно – так, щоб його запросто можна було б використати для чогось іншого… Кабель – дорогий, був у спеціальних пластикових “кожухах”. А тепер, очевидно, доведеться пожертвувати естетичним виглядом, і “запакувати” нові дроти у металевий захист. Самі розумієте, бюджет Тернополя змушений буде всі ці витрати оплатити… Зараз поліція, судячи з усього, вже трохи “зарухалась”, але – чи не запізно? Невже не можна було раніше виставити якісь таємно-оперативні патрулі, і зловити цих “нічних мудаків”? P.S. Додам від себе – враховуючи “професійність” викрадачів, аераційний кабель може спіткати сумна доля “скульптурної жінки”, яку колись спи*дили з бульвару і досі шукають… Корочє, бардак…(“, – пише Сергій Сінкевич.

Додамо, що поліція розшукує підозрювагоно у крадіжці. За інформацією правоохоронців, злочин було скоєно 23 лютого. Зловмисника зафіксувала камера спостереження. ТОж поліцейські просять тернополян, котрі упізнали чоловіка, повідомити їм.