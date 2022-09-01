На Лановеччині виявили сказ у корови. Епідеміологи припускають, що вона могла заразитися від рудих лисиць.

Худоба хворіла три дні і загинула. На території району проводять карантинні заходи.

Вчора у Тернопільській обласній військовій адміністрації відбулося засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії. Як зазначив начальник Держпродспоживслужби області Ігор Рогальський, найбільш ефективним способом уникнення заражень є вакцинація.

«Ми визначили кількість пунктів, які можуть бути небезпечними щодо поширення сказу. Ситуація некритична. Є 14 пунктів, з яких 4 перехідних з 2021 року. За лабораторними дослідженнями, основною причиною поширення сказу є переважно безпритульні тварини, тобто не фауна дика як лисиця чи інші тварини, а ті тварини, які є свійськими. Їхня кількість, на жаль, не зафіксована. Приватні особи мають певну кількість котів, які ніде не ідентифіковані і яким належним чином не проводиться вакцинація».

Додамо, вакцинацію від сказу проводять безкоштовно. Тернопільщина забезпечена достатньою кількістю вакцини.