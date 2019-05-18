Художній фільм «Усі разом» репрезентували у Тернополі. Переглянути кінострічку можна від 17 травня у Палаці кіно.

Фільм розповідає про шкільне життя, знімали його на двадцяти локаціях у Тернополі.

Презентація фільму «Усі разом» відбулася у Молодіжному центрі Тернополя за участю п’яти акторів. А загалом у цій стрічці знялося 38 акторів. Вони показали проблему стосунків між людьми різних поколінь у навчальному процесі. Безпосередньо локаціями зйомок стали навчальні класи 6-ої школи. А загалом було задіяно більше двадцяти локацій у Тернополі і Львові.

За словами режисера фільму Остапа Барановського, зйомки тривали більше місяця. Бюджет стрічки сягає 120-тисяч доларів. Кошти пожертвували меценати.

У Тернополі покази фільму «Усі разом» відбудуться 17-18 та 25-26 травня. Стрічку називають унікальним продуктом у жанрі дитячого кіно.

Софія Романська