Заплутався у житті: на Тернопільщині знайшли застреленим бізнесмена
Повідомлення про труп чоловіка, 1967 року народження, зі слідами вогнепального поранення надійшло на лінію 102 від лікаря бригади швидкої допомоги.
Загиблого 21 січня близько 19:00 знайшла в підвальному приміщенні будинку в селищі Велика Березовиця Тернопільського району його громадянська дружина.
При попередньому огляді тіла з’ясувалося, що вогнепальне поранення чоловік отримав у ліву скроневу частину голови.
Поруч з ним правоохоронці знайшли вогнепальну зброю – карабін “Сайга-410К”, зареєстрований на загиблого, а також кулю та гільзу.
Слідів проникнення в будинок чи будь-яких пошкоджень дверей та вікон оперативники не виявили. Відсутні на місці події і сліди боротьби. Була біля чоловіка і передсмертна записка, в якій він просить нікого не звинувачувати у власній смерті, а свій вчинок пояснює тим, що заплутався у житті.
Правоохоронці даний факт внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 частина 1 ККУ – умисне вбивство з додатковою кваліфікацією – самогубство, повідомляють у поліції.
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