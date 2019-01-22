Заплутався у житті: на Тернопільщині знайшли застреленим бізнесмена

22/01/2019 Розмір тексту:

Повідомлення про труп чоловіка, 1967 року народження, зі слідами вогнепального поранення надійшло на лінію 102 від лікаря бригади швидкої допомоги.

Загиблого 21 січня близько 19:00 знайшла в підвальному приміщенні будинку в селищі Велика Березовиця Тернопільського району його громадянська дружина.

При попередньому огляді тіла з’ясувалося, що вогнепальне поранення чоловік отримав у ліву скроневу частину голови.

Поруч з ним правоохоронці знайшли вогнепальну зброю – карабін “Сайга-410К”, зареєстрований на загиблого, а також кулю та гільзу.

Слідів проникнення в будинок чи будь-яких пошкоджень дверей та вікон оперативники не виявили. Відсутні на місці події і сліди боротьби. Була біля чоловіка і передсмертна записка, в якій він просить нікого не звинувачувати у власній смерті, а свій вчинок пояснює тим, що заплутався у житті.

Правоохоронці даний факт внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 частина 1 ККУ – умисне вбивство з додатковою кваліфікацією – самогубство, повідомляють у поліції.