Заплатив за генератор майже 75 тисяч гривень: ще один тернополянин попався на гачок шахрая

Поліцейські вкотре попереджають: не замовляйте товар у неперевірених продавців, а оплату здійснюйте лише після отримання та перевірки бажаного майна.

Невідомі розміщують на різних інтернет-платформах оголошення про продаж різноманітного неіснуючого товару. Як правило, майно вони оцінюють за значно нижчою ціною від ринкової, тим самим заманюють покупців. Обов’язковою умовою являється передоплата, яка є головною ознакою злочинної пастки. Як тільки кошти надходять на рахунки аферистів, вони зникають із легко привласненими грішми.

Від такого роду злочину потерпів й мешканець Тернополя. Заявник втратив майже 74550 гривень, які він перерахував невідомому за купівлю генератора.

Відомості про подію правоохоронці територіального підрозділу поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці наголошують про прості правила, як не стати жертвами інтернет-шахраїв:

– перевіряйте інформацію про продавця, почитайте відгуки про нього в інтернеті;

– при надходженні товару перевірте його на пошті;

– використовуйте функцію післяплати;

– не повідомляйте реквізити вашої картки, які маєте право знати лише Ви: термін дії карти, коди, одноразові паролі, які приходять на телефон.

У разі, якщо Ви стали жертвою шахраїв, звертайтеся до поліції за номером «102».