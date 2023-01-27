“Колега не підіймає слухавку, можливо, щось трапилось”, — з такими словами на лінію 102 звернулась днями мешканка Тернополя.

Схвильована жінка повідомила, що її знайома не виходить на зв’язок. Вони щоранку разом добираються на роботу, але цього разу, слухавку жінка не підіймає. Донька громадянки, яка прибула на місце, також не змогла додзвонитися до матері чи відчинити двері до житла своїми ключами.

Інспектори Віталій Сандигура та Руслана Середа швидко прибули за вказаною адресою. На місці патрульні встановили, що двері до квартири громадянки були зачинені зсередини. Інспектори вирішили потрапити до житла через вікно на третьому поверсі. На підмогу вони викликали рятувальників та, разом розбивши скло, змогли зайти всередину. На щастя, жінка була жива, але знесилена.

Патрульні надали громадянці домедичну допомогу та викликали на місце карету швидкої. Жінка скаржилася на сильний біль у грудях.